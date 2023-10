POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unbekannter entwendet Bedienungsgeldbeutel (20.10.2023)

Markelfingen (ots) - Nachdem er einem Mann in die Hand gebissen hat, ist ein junger Mann in der Nacht auf Sonntag in der Gewahrsamszelle gelandet. Ein 22-Jähriger pöbelte auf der Gnadenseestraße zunächst eine fremde Personengruppe an und nahm dabei eine Frau in den "Schwitzkasten". Nachdem ein 54-Jähriger ...

