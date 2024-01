Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.01.2024:

Borken

Tatzeit: Donnerstag, 11.01.2024, 15:15 Uhr bis 17:48 Uhr

Am Donnerstagnachmittag wurde in ein Mehrfamilienhaus in Borken eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten zunächst die Wohnungseingangstür auf und gelangten so in den Innenbereich. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Zusammenfassend erbeuteten die unbekannten Täter ein Mobiltelefon, eine Bohrmaschine und div. Schmuck. Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt vom Tatort.

An der aufgebrochenen Tür entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Insgesamt erlangten die unbekannten Täter Diebesgut in dreistelliger Höhe.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05681/774-0 entgegen.

Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell