POL-SO: Flüchtiger PKW-Fahrer fährt Postbote an

Soest - Geseke (ots) - Die EK-Prio konnte erneut einen Erfolg im Kampf gegen Straftäter aus der ZUE Soest vermelden. In Geseke waren am gestrigen Montag um 16:38 Uhr zwei Algerier aus der ZUE Soest in einem dortigen Drogeriemarkt in der Bachstraße aufgefallen. Sie haben zunächst einmal versucht als "normale" Kunden einen Einkaufskorb mit Dingen des alltäglichen Lebens zu füllen. Gleichzeitig aber auch diverse ...

mehr