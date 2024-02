Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Sattelzug in Schlangenlinien auf der A1 ++ Suchaktion nach vermisstem Mann endet glücklich ++ Betrunkener Radfahrer muss in Polizeigewahrsam ++

Rotenburg (ots)

Sattelzug in Schlangenlinien auf der A1

Tiste/A1. Mit 2,4 Promille ist ein 43-jähriger Kraftfahrer am Montagabend in einem Sattelzug auf der Hansalinie A1 unterwegs gewesen. Besorgte Verkehrsteilnehmer hatten der Polizei gegen 19.30 Uhr von einem Lkw berichtet, der in Schlangenlinien in Richtung Hamburg fahre. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen postierte sich sofort an der Anschlussstelle Sittensen. Kurze Zeit später fuhr der gesuchte Sattelzug dort vorbei. Den Polizisten gelang es, das Fahrzeug an der Rastanlage Ostetal Süd von der Autobahn zu lotsen. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich sehr schnell, dass die Sorge der Zeugen berechtigt war. Der 43-jährige Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Da der Mann seinen Wohnsitz nicht in Deutschland hat, wurde eine Kaution von über zweitausend Euro zur Sicherung des zu erwartenden Strafverfahrens gegen ihn angeordnet. Seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel des Sattelzuges stellte die Polizei natürlich auch sicher.

Suchaktion nach vermisstem Mann endet glücklich

Scheeßel/Buchholz. Die Suche nach einem seit Sonntagabend vermissten Mann aus Scheeßel hat am Montagnachmittag ein glückliches Ende gefunden. Entgegen sonstiger Gewohnheiten hatte er am Sonntag seine Wohnung verlassen und sich bei Nachbarn und Bekannten auffällig verabschiedet. Die über diese ungewöhnlichen Umstände informierte Rotenburger Polizei leitete noch am Abend Suchmaßnahmen im Bereich der Wümme ein. Dabei kamen zunächst eine Drohne und Suchhunde und später in der Nacht ein Boot der Scheeßeler Feuerwehr zum Einsatz. Alle Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Nachdem die Rotenburger Polizei am Montag weitere Spezialkräfte angefordert hatte, kam gegen 13.30 Uhr die erlösende Nachricht aus dem benachbarten Landkreis Harburg. Im Buchholzer Ortsteil Sprötze war der vermisste Mann auf einem fremden Grundstück aufgefallen. Die örtliche Polizei erkannte die Verbindung in den Landkreis Rotenburg und informierte die Kollegen in Scheeßel. Der aufgefundene Mann kam in ärztliche Behandlung in das Buchholzer Krankenhaus.

Betrunkener Radfahrer muss in Polizeigewahrsam

Heeslingen. Die Zevener Polizei hat am Montagnachmittag einen betrunkenen Radfahrer in Gewahrsam genommen. Gegen 16 Uhr war den Beamten über Notruf ein Mann gemeldet worden, der auf dem Gelände einer Firma für Landmaschinen an der Straße "Zum Kreuzkamp" Mitarbeiter bedrohe und beleidige. Zwei Streifenbesatzungen machten sich sofort auf den Weg zum Einsatzort. Dort kam ihnen bei der Anfahrt ein augenscheinlich flüchtender Mann auf einem Fahrrad entgegen. Mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn folgten ihm die Polizisten über die Marktstraße zum Kreisel bis in die Kirchstraße. Hier konnten sie ihn stoppen. Bei dem Flüchtenden handelte es sich um einen polizeibekannten, 30-jährigen Mann. Er stand deutlich unter Alkoholeinwirkung und leistete erheblichen Widerstand. Auf der Polizeiwache in Zeven musste der Randalierer eine Blutprobe abgeben. Um weitere Straftaten zu verhindern, verbrachte er die Nacht zum Dienstag in einer Polizeizelle.

Vorfahrt missachtet - Zwei Autofahrerinnen verletzt

Unterstedt. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Hauptstraße/Alte Dorfstraße sind am Montagmittag zwei Frauen verletzt worden. Eine 71 Jahre alte Autofahrerin hatte gegen 13 Uhr mit ihrem Peugeot von der Alten Dorfstraße nach links auf die Hauptstraße einbiegen wollen. Dabei missachtete die Seniorin die Vorfahrt einer von rechts kommenden, 20-jährigen Frau, die mit ihrem VW Passat in Richtung Rotenburg fuhr. Beide Unfallbeteiligte erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen. Ihre Autos wurden erheblich beschädigt.

Unfallflucht in der Ludwig-Jahn-Straße - Polizei bittet um Hinweise

Bremervörde. Nach einer Unfallflucht, die sich vermutlich in der Nacht zum Montag in der Ludwig-Jahn-Straße ereignet hat, suchen die Ermittler der Bremervörder Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag parkte ein grauer VW Tiguan in Höhe der Einmündung zur Alten Straße in der Einbahnstraße. Am Montag wurden an dem Fahrzeug erhebliche Beschädigungen am vorderen rechten Radkasten festgestellt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro. Aufgrund der Unfallspuren dürfte ein noch unbekannter Verursacher vermutlich beim Rangieren mit dem Tiguan kollidiert sein. Hinweise bitte unter Telefon 04761/7489-0 an die Bremervörder Polizei.

Dieseldiebe im Industriegebiet

Zeven/Aspe. Über sechshundert Liter Diesel haben Unbekannte im Verlauf des vergangenen Wochenendes vom Gelände eine Firma für Müllentsorgung an der Industriestraße gestohlen. Die Täter gingen zwei Lkw an und zapften Kraftstoff aus den Tanks. Die Polizei geht davon aus, dass der Diesel in Kanister gefüllt und in einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurde. Hinweise bitte unter Telefon 04281/9592-0.

Diebstahl aus landwirtschaftlichem Verkaufsstand - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Wohlsdorf. Die Scheeßel Polizei ermittelt derzeit gegen einen 67-jährigen Mann. Er steht im Verdacht am Sonntagvormittag gegen 9 Uhr Lebensmittel aus einem landwirtschaftlichen Verkaufsstand an der Behrensstraße gestohlen zu haben. Bei den Ermittlungen war der Tatverdächtige in das Blickfeld der Beamten geraten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell