POL-ROW: ++ Sechs Einbruchdiebstähle: Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen ++ Mit 2,89 Promille auf der Hansalinie ++ Zwei Erwachsene und zwei Kinder bei Zusammenstoß auf der Autobahn verletzt ++

Rotenburg (ots)

Sechs Einbrüche in Wilstedt: Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Wilstedt. Im vermuteten Zeitraum von Freitagabend, 16.02.2024, bis Samstag, 17.02.2024, brachen unbekannte Täter in insgesamt sechs Objekte in Wilstedt ein. Im Kiebitzweg, An den Eichen, im Buchenweg, in der Vorwerker Straße und Am alten Sportplatz drangen sie in fünf Einfamilienhäuser und eine Einliegerwohnung ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Bei den Taten stahlen sie Bargeld und Schmuck in noch nicht abschließend geklärter Höhe und entkamen unerkannt. Die Aufklärung der Tat, die Prüfung möglicher Zusammenhänge und die Identifizierung der Täterschaft sind nun Bestandteil weiterer Ermittlungen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus: Täter entkommen ohne Beute

Rotenburg. Am Freitagabend, im vermuteten Tatzeitraum von 17:30 Uhr bis 22:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Königsberger Straße ein. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Diebesgut. Der oder die Täter flohen im Anschluss ohne Beute und unerkannt vom Tatort. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

Mit 2,89 Promille auf der Hansalinie

Elsdorf/BAB 1. Am Freitagabend, gegen 20:30 Uhr, teilte ein aufmerksamer Zeuge einen Pkw Mazda über den Polizeinotruf mit, da er eine unsichere und gefährliche Fahrweise bei dem Auto beobachtet hatte. Daraufhin stoppten Beamte der Autobahnpolizei Sittensen das Fahrzeug, als es sich gerade in Fahrtrichtung Hamburg, Höhe Elsdorf, befand. Die Überprüfung bestätigte den richtigen Riecher des Zeugen: Der 34-jährige Mazda-Fahrer stand mit 2,89 Promille deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Der Mann musste auf der Autobahnwache eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Zwei Erwachsene und zwei Kinder bei Zusammenstoß auf der Autobahn verletzt

Sottrum/BAB 1. Am Freitagabend, kurz vor 19 Uhr, wurden auf der Autobahn 1, Fahrtrichtung Bremen, vier Personen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Nach derzeitigem Stand befuhr die 33-jährige Fahrerin eines VW Tiguan mit ihrem 8 Jahre alten Kind den zweiten Überholfahrstreifen, als sie aus noch ungeklärter Ursache mit einem auf der Mittelspur fahrenden VW Golf eines 47 Jahre alten Mannes kollidierte. Dieser war mit einer 41-jährigen Beifahrerin und einem ebenfalls 8-jährigen Kind unterwegs. Der Mann verlor aufgrund des Zusammenstoßes die Kontrolle über seinen Golf und kollidierte anschließend mit einer Schutzplanke. Der VW Tiguan wurde dabei ebenfalls beschädigt, sodass die zwei Unfallfahrzeuge auf der Fahrbahn zum Stehen kamen. Bis auf die 33 Jahre alte Unfallverursacherin wurden bei dem Unfall alle Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Gegen die 33-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Eines der Kinder und die 41-Jährige wurden für die weitere Untersuchung in das Diakonieklinikum Rotenburg transportiert.

Scheibe von BMW eingeschlagen

Gyhum. Ein Unbekannter schlug am Samstagmittag die Scheibe eines abgestellten Pkw BMW in der Straße An der Autobahn ein. Anschließend griff der Täter in das Fahrzeug, stahl persönliche Gegenstände aus dem Inneren und entfernte sich unerkannt von der Tatörtlichkeit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mann trotz Fahrverbot am Steuer

Rotenburg. Am frühen Samstagmorgen führten Beamte der Polizei Rotenburg eine Verkehrskontrolle im Wacholderweg durch. Hierbei stellten sie fest, dass der 22-jährige Mann am Steuer des Pkw BMW seinen Führerschein in der Vergangenheit abgeben musste, da gegen ihn ein Fahrverbot ausgesprochen wurde. Ihm wurde die weitere Fahrt untersagt. Außerdem leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Fahrens trotz bestehendem Fahrverbot ein.

Ohne Fahrerlaubnis im Lkw: Strafverfahren eingeleitet

Farven. Samstagmittag, gegen 12:40 Uhr, kontrollierten Beamte der Bremervörder Polizei einen Lkw Mercedes in der Dorfstraße. Hierbei stellten sie fest, dass der 39-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Unfall mit dem Motorrad: Mann wird bei Sturz leicht verletzt

Bothel. Am Samstagnachmittag, gegen 14 Uhr, wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Hasseler Straße leicht verletzt. Nach derzeitigem Stand stürzte der 58-Jährige ohne Fremdeinwirkung auf die Fahrbahn, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine der Marke Triumph verlor. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann anschließend zur Untersuchung in das Rotenburger Krankenhaus.

