Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Planenschlitzer auf der Rastanlage Ostetal-Süd ++

Rotenburg (ots)

Planenschlitzer auf der Rastanlage Ostetal-Süd

Tiste/A1. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte auf dem Gelände der Rastanlage Ostetal Süd an der A1 in Fahrtrichtung Hamburg die Planen von vier Sattelzügen aufgeschlitzt. Soweit möglich warfen die Täter einen Blick auf die Ladefläche und suchten dort nach Beute. In einem Fall nahmen sie eine Flasche Parfum mit. Als Wert der Beute gibt die Polizei 13 Euro an. Der Schaden, den die Täter durch die Beschädigung der Planen angerichtet haben, ist weitaus höher.

