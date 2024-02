Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Taschendiebe im Schuhgeschäft am Wümmepark ++ 26-jähriger Autofahrer betrunken und ohne Patent ++ Unbekannter Dieb greift in Geschäftskasse und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Taschendiebe im Schuhgeschäft am Wümmepark

Rotenburg. Am Dienstagvormittag ist eine 82 Jahre alte Rotenburgerin beim Einkaufen in einem Schuhgeschäft am Wümmepark von unbekannten Tätern bestohlen worden. Unbemerkt hatten die Diebe die Geldbörse der Seniorin, in der sich neben dem Bargeld auch Dokumente und Bankkarten befanden, aus der am Körper getragenen Handtasche genommen. Mit der gestohlenen EC-Karte gingen die Täter auf direktem Weg zum Geldautomaten der Sparkasse an der Harburger Straße. Mit dem Abheben des Geldes klappte es hier aber nicht. Deshalb hielt sich der Schaden in Grenzen.

26-jähriger Autofahrer betrunken und ohne Patent

Scheeßel. Ein 26-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zum Mittwoch in der Mühlenstraße betrunken in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Der Wagen des jungen Mannes war den Beamten gegen 00.30 Uhr aufgefallen, als der Fahrer verbotswidrig von der Bremer Straße in die Vogteistraße abbog. Einen Führerschein konnte er bei der Kontrolle nicht vorlegen, denn die Erteilung einer Fahrerlaubnis hatte ihm die zuständige Führerscheinstelle versagt. Weil der 26-Jährige erkennbar unter Alkoholeinwirkung stand, musste er im Diakonieklinikum in Rotenburg eine Blutprobe abgeben und später auch seine Fahrzeugschlüssel abgeben.

Auto am Bahnhof aufgebrochen

Rotenburg. Im Verlauf des Dienstags haben Unbekannte auf dem Parkplatz am Bahnhof ein Auto aufgebrochen. Der weiße Hyundai mit Rotenburger Kennzeichen war dort zwischen 7.20 Uhr und 17.45 Uhr von einer jungen Frau abgestellt worden. In diesem Zeitraum schlugen die Täter eine Fahrzeugscheibe ein und holten eine schwarze Handtasche der Marke Michael Kors aus dem Fahrzeuginneren.

Unbekannter Dieb greift in Geschäftskasse und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Sittensen. Am Dienstagmittag, gegen 12.15 Uhr hat ein unbekannter Täter in einem Getränkemarkt an der Bahnhofstraße Geld aus der Geschäftskasse gestohlen. Der Unbekannte wird als etwa 180 cm großer, schlanker Mann beschrieben, der zur Tatzeit einen dunklen Trainingsanzug trug. In einem günstigen Moment habe er etwa dreihundert Euro aus der Kasse genommen und sei zu Fuß mit dem Geld geflüchtet. Eine Fahndung durch die örtliche Polizei verlief ohne Erfolg. Hinweise erbitten die Beamten unter Telefon 04282/59414-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell