Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mehrere Diebstähle von E-Bikes und E-Scootern ++ Große Beute durch Zigarettendiebstahl ++ Unfall mit Wildschweinen - 30-jähriger Taxifahrer verletzt ++

Rotenburg (ots)

Mehrere Diebstähle von E-Bikes und E-Scootern

Zeven. Von Sonntag auf Montag sind in Zeven mehrere E-Scooter und E-Bikes gestohlen worden. In der Meyerstraße verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam den Zutritt zum Fahrradschuppen eines Hotels. Daraus nahmen sie ein Damen- und ein Herrenpedelec mit. In diesem Fall spricht die Polizei von einem Schaden von etwa fünftausend Euro. Am Montag kam es im Eschenweg zum Diebstahl eines Elektro-Rollers. Zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr holten die Täter einen schwarzen E-Scooter der Marke Mi vom Typ Pro2 aus der Garage eines Wohnhauses. Daran war das Versicherungskennzeichen 504DDE angebracht. Bereits am Vormittag zwischen 8 und 10 Uhr ist es in der Lange Straße zu einer ähnlichen Tat gekommen. Ein 34-jähriger Mann hatte seinen E-Scooter am Fahrradständer eines Sportstudios angeschlossen. Als er nach dem Training wieder nach Hause fahren wollte, bemerkte er den Diebstahl seines schwarzen Elektro-Rollers der Marke NIU vom Typ KQi2. Hinweise erbittet die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9592-0.

Große Beute durch Zigarettendiebstahl

Gnarrenburg. Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte am Samstag aus dem Lager eines Discounters an der Hindenburgstraße gestohlen. Unbemerkt begaben sich die Täter während der Öffnungszeiten in den hinteren Bereich des Marktes und rollten einen Metallschrank aus dem Lager. Hinter dem Geschäft brachen sie den Container auf und luden die Beute vermutlich um. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04763/62892-0.

Unfall mit Wildschweinen - 30-jähriger Taxifahrer verletzt

Brüttendorf. Bei dem Zusammenstoß mit einer Rotte von Wildschweine ist am Montagabend ein 30-jähriger Taxifahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 22.40 Uhr mit seinem VW Touran auf der Bundesstraße 71 zwischen Wehldorf und Brüttendorf unterwegs, als mehrere Tiere über die Fahrbahn liefen. Es kam zur Kollision mit zwei Wildschweinen. Der 30-Jährige zog sich Verletzungen an seiner Hand zu. Ein 59-jähriger Fahrgast blieb unverletzt. Die beiden Wildschweine verendeten an der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa viertausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell