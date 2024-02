POL-ROW: ++ Hoher Schaden durch Graffiti auf Maststall - Polizei bittet um Hinweise ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Hoher Schaden durch Graffiti auf Maststall - Polizei bittet um Hinweise

Hoher Schaden durch Graffiti auf Maststall - Polizei bittet um Hinweise

Waffensen. Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte auf der Rückwand eines Maststalles an der Straße "Am Bullenberg" ein überdimensionales Graffiti aufgesprüht. Die Darstellung zeigt einen Fuchs und den Schriftzug "Neo." und darin die Zahl 176. Den Schaden an dem Gebäude beziffert die Polizei auf rund zehntausend Euro. Jetzt hoffen die Beamten der Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/947-0 auf Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen.

