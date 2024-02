Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Aktionswoche der Rotenburger Polizei: Viele Verstöße durch Ablenkung im Straßenverkehr ++ Ladendieb landet im Polizeigewahrsam ++ Dieseldiebstahl auf Autobahnparkplatz ++

Rotenburg (ots)

Aktionswoche der Rotenburger Polizei: Viele Verstöße durch Ablenkung im Straßenverkehr

LK Rotenburg. Bei der Analyse der Ursachen schwerer Verkehrsunfälle fällt der Blick der Experten in den zurückliegenden Jahren zunehmend auf Verstöße durch "Ablenkung im Straßenverkehr". Eine Untersuchung der Unfallforschung der Unfallversicherer (UVD) belegt, dass bereits ausschließliches Telefonieren während der Fahrt die kognitiven Fähigkeiten stark beeinträchtigt. Das Bedienen des Mobiltelefons beanspruche zudem visuelle als auch motorische Fähigkeiten, sodass der Fahrbetrieb vernachlässigt wird und das Unfallrisiko erheblich steigt.

Um diese oftmals unterschätzte Unfallgefahr zu senken, hat sich die Polizei im Landkreis Rotenburg in der vergangenen Woche gezielt mit der Problematik beschäftigt. Dazu setzten die Beamten/innen der Autobahnpolizei auch eine auf dem Streifenwagen installierte Kamera ein. Sie bietet einen detaillierten Blick vor allem in die Fahrerkabinen von Lkw und dokumentiert Verstöße für spätere Verfahren.

Die Einsatz- und Streifendienste in Rotenburg, Zeven und Bremervörde und auf der Autobahn A1 registrierten insgesamt 110 Verstöße. In 105 Fällen nutzten die Fahrerinnen und Fahrer ein Handy am Steuer ihres Fahrzeugs, ein Verkehrsteilnehmer hatte während der Fahrt ein Navigationsgerät in der Hand. Bei vier weiteren Fahrer/innen wurde allgemein Unaufmerksamkeit beanstandet.

Neben diesen Ablenkungsverstößen ging noch weiterer Beifang ins Netz der Kontrollierenden. In einem Fall hatte ein Mann seinen E-Scooter nicht versichert, bei einem Auto war der TÜV seit rund einem Jahr abgelaufen und eine Person war wegen einer Aufenthaltsermittlung zur Fahndung aufgeschrieben.

Im April wird die Polizei im Landkreis Rotenburg die nächste Aktionswoche zum Thema "Ablenkung im Straßenverkehr durchführen".

Ladendieb landet im Polizeigewahrsam

Sottrum. Die Rotenburger Polizei musste am Sonntagabend einen betrunkenen Ladendieb in Gewahrsam nehmen. Mit über 3,4 Promille hatte der 30-jährige Mann Nahrungs- und Genussmittel in einer Tankstelle an der Bremer Straße gestohlen. Nach der Aufnahme des Sachverhalts wollte er das Gelände nicht verlassen. Um weitere Straftaten zu verhindern und auch zum Schutz vor sich selbst, musste er die Nacht zur Ausnüchterung in einer Polizeizelle verbringen. Neben der Strafe für den Diebstahl wird er für die Nacht bei der Polizei mehr als einhundert Euro bezahlen müssen.

Dieseldiebstahl auf Autobahnparkplatz

Gyhum/A1. Rund vierhundert Liter Diesel haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag auf dem Autobahnparkplatz Glindbusch gestohlen. Dazu brachen sie das Tankschloss eines Mercedes-Sattelzuges auf, zapften den Kraftstoff ab und füllten ihn vermutlich in Kanister um. Dann dürften die Täter mit der Beute in einem größeren Fahrzeug davongefahren sein. Hinweise erbittet die Autobahnpolizei Sittensen unter Telefon 04282/59414-0.

Fahrzeug in Tiefgararge aufgebrochen

Rotenburg. In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte in der Tiefgarage des Stadthauses am Pferdemarkt ein Auto aufgebrochen. Sie schlugen die hintere, linke Scheibe ein. Ob sie aus dem Fahrzeug etwas gestohlen haben, ist noch unklar.

Autos beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Fintel. Unbekannte Vandalen haben in der Nacht zum Sonntag zwei Autos beschädigt. In der Straße Postreith traten sie die beiden Außenspiegel eines schwarzen BMW X4 ab. Auf die gleiche Weise beschädigten die Täter im Ruschwedeweg einen grauen Opel Zafira. Die Polizei geht von einem Schaden von über zweitausend Euro aus und hofft unter Telefon 04265/95486-0 auf Hinweise.

Polizei stoppt Fahrt mit unversichertem Auto

Visselhövede. Mit einem unversicherten Mercedes ist ein 30 Jahre alter Mann am Sonntag in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Den Beamten war der Wagen gegen 11 Uhr in der Neuenkirchener Straße aufgefallen. Überprüfung des Fahrers und seines Fahrzeugs ergaben, dass der Versicherungsschutz erloschen war und das Kennzeichen an Ort und Stelle zu entstempeln sei. Die Polizei leitete zudem ein Strafverfahren ein.

