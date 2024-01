Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Wieblinger Kirche - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

An einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 17 Uhr am Freitag und 09:30 Uhr am Montag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Kirche in der Wallstraße ein. Eine Zeugin bemerkte am Montagmorgen die eingeschlagene Scheibe einer Seitentüre des Kirchengebäudes. Die unbekannte Täterschaft griff mutmaßlich durch die entstandene Öffnung und öffnete so die Türe. Im Inneren wurden der Gemeinschaftsraum der Ministranten sowie die Sakristei durchwühlt. Aus einem Schrank entwendete die Täterschaft eine Geldkassette in der sich eine dreistellige Bargeldsumme befand. Der Polizeiposten Wieblingen übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wieblingen unter der Telefonnummer 06221-830740 zu melden.

