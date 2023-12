Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen und Geschädigte gesucht: Zugbegleiter bedroht

Stuttgart (ots)

Zu einer Bedrohung und versuchten gefährlichen Körperverletzung durch einen 31-Jährigen ist es am gestrigen Sonntag (03.12.2023) in einem Fernzug in Richtung Stuttgart gekommen. Bisherigen Informationen zufolge soll der 31 Jahre alte ivorische Staatsangehörige zunächst gegen 23:40 Uhr mit einem ICE von Mannheim in Richtung Stuttgart gefahren sein, ohne das hierfür erforderliche Ticket zu besitzen. Nachdem er von dem 41 Jahre alten Zugbegleiter nach seinem Ticket gefragt wurde, bedrohte der aggressive Reisende den Geschädigten offenbar mehrfach und versuchte wohl zudem mit einer Glasflasche auf diesen einzuschlagen. Dies konnte der 41-Jährigen offenbar jedoch verhindern und informierte die Bundespolizei über den Vorfall. Bei der Ankunft des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof wurde der 31-Jährige, der sich zudem unerlaubt in Deutschland aufhält, von Einsatzkräften des Bundespolizeireviers Stuttgart noch im Zug festgestellt und auf die Dienststelle verbracht. Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Mann muss nun mit einem Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, der Bedrohung und des unerlaubten Aufenthaltes rechnen. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell