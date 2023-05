Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Brilon (ots)

Am Mittwoch, 17.05.23, in der Zeit von 01.00 bis 14.00 Uhr versuchten der/die unbekannten Täter in Brilon-Madfeld in der Stemmelstraße in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Vom Garten des Hauses wurden an drei Zugangstüren zum Gebäude Hebelspuren festgestellt. Der / die unbekannten Täter gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Verdächtige Beobachtungen und Hinweise bitte unter der 02961/90200 an die Polizei in Brilon. (tk)

