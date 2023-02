POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Einbruch in Firmengebäude

Baiersbronn (ots) - Mithilfe eines Schneidbrenners haben noch unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag in Baiersbronn-Schönmünzach einen Zigarettenautomaten geknackt. Nachdem sie den in der Straße "In den Auen" an einem Gebäude angebrachten Automaten gewaltsam geöffnet hatten, stahlen die Unbekannten die darin befindlichen Zigaretten ...

mehr