POL-NOM: Einbruchdiebstahl

Einbeck (ots) - Einbeck, Innenstadt, Lange Brücke 2 Sonntag-Montag, 31.0.3-01.04.2024, 18:00 Uhr - 06:25 Uhr Zurzeit unbekannte Täter brechen in der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag eine an einem Lokal befindliche Holztür auf. Anschließend wird durch Hebeln an der Eingangstür versucht sich Zutritt zur Lokalität zu verschaffen. Dabei entsteht Sachschaden. Mögliche Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Einbeck. ...

