POL-NOM: Ohne Führerschein und mit gefälschten Dokumenten gefahren

Einbeck (ots) - Einbeck, Bauabfalldeponie Einbeck Sonntag, 31.03.2023, 14:10 Uhr Zu einem versuchten Diebstahl kam es am Ostersonntag auf der Mülldeponie Einbeck. Zwei Männer verschafften sich unbefugt Zutritt in die Anlage um dort Gegenstände zu entwenden. An der Durchführung wurden sie durch die eingesetzten Beamten gehindert. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde eine weitere unbefugte Person auf dem Gelände angetroffen, die ebenfalls Gegenstände entwenden wollte. ...

