POL-NOM: Körperverletzung bei Partyveranstaltung

Einbeck (ots) - Einbeck, Nordstadt Freitag-Samstag, 29.03-30.03.2024, 20:00 Uhr - 08:00 Uhr In der Nacht auf Ostersamstag haben unbekannte Täter, im Bereich des Brucknerwegs in Einbeck, einen Transporter beschädigt und eine Anhängerplane aufgeschlitzt. Bei Hinweisen zum Sachverhalt wird gebeten die Polizei Einbeck zu kontaktieren. Einbeck Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Einbeck ...

