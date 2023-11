Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einbruch

Augsburg (ots)

Friedberg - Im Zeitraum von Montag (30.10.2023), 19.00 Uhr bis Dienstag (31.10.2023), 07.15 Uhr, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in einen Supermarkt in der Marquardtstraße ein. Aus einem in dem Supermarkt befindlichen Kiosk wurden Tabakwaren in einem unteren fünfstelligen Bereich entwendet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 an die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg zu wenden.

