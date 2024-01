Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 06.01.2024

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus

Am 03.01.2024, zwischen 12.30 Uhr und 22.00 Uhr, brachen unbek. Täter eine rückwärtig gelegene Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Bremer Straße in Delmenhorst auf. Aus den Räumlichkeiten wurden nach ersten Erkenntnissen eine geringe Menge Bargeld und Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Delmenhorst: Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 06.01.2024, um 01.35 Uhr, wurde ein 51-jähriger PKW-Fahrer (aus Delmenhorst) in der Wittekindstraße in Delmenhorst angehalten. Während der Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss steht. Ein Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,84 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

