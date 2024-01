POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Hoher Schaden ist bei einem Einbruchdiebstahl in Baucontainer in Winkelsett entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von Mittwoch., 03. Januar 2024, 15.30 Uhr bis Donnerstag, 04. Januar 2024, 12.00 Uhr, brachen Unbekannte einen an einer Baustelle in der Bauerschaft ...

mehr