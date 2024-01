Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierte Pkw-Fahrerin verursacht Verkehrsunfall auf der B213 in Dötlingen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Eine alkoholisierte Frau hat am Donnerstag, 04. Januar 2024, gegen 17:40 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der B213 in Dötlingen verursacht. Sie war Zeugen zuvor durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen.

Die 73-jährige Frau aus Ganderkesee befuhr die B213 mit einem VW in Richtung Wildeshausen. Zeugen fiel dabei die unsichere Fahrweise auf. Wiederholt geriet die Frau nach links in den Gegenverkehr bzw. nach rechts in Richtung der Leitpfosten. In Höhe der Iserloyer Straße touchierte der VW mindestens zwei Leitpfosten. Die durch die Zeugen verständigten Beamten der Polizei stellten die Ausfallerscheinungen der Frau ebenfalls fest. Auf Signale zum Anhalten, Blaulicht und Martinshorn reagierte die Frau, die die Fahrt über den Nordring und die Ahlhorner Straße fortgesetzt hatte, nicht. Erst an der Einmündung zur Bauerschaft Aumühle stoppte sie den Pkw. Sie roch nach Alkohol und war mit der Durchführung eines Alkoholtests einverstanden. Dieser ergab einen Wert von 1,19 Promille.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Zeugen, die die Fahrweise beobachtet und möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

