POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Mehrfamilienhaus

Am Montag ging um kurz nach 20:30 Uhr bei der Polizei die Meldung eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus im Alemannenweg ein. Nach ersten Erkenntnissen kam es in der Küche einer Wohnung im Erdgeschoss beim Kochen zur Entstehung eines Fettbrandes. Die Flammen gingen vom Herd auf die Dunstabzugshaube und einen Kühlschrank über. Nach den Löschmaßnahmen der Feuerwehr zeigte sich, dass die Küche komplett verrußt war. Der Brand hatte sich zum Glück nicht auf andere Räume ausgeweitet. Eine Schadenshöhe steht bis dato nicht fest. Die beiden Bewohner der Wohnung verletzten sich durch das Einatmen von Rauchgas leicht und kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

