Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim B38: Person von LKW erfasst // Pressemitteilung Nr.2

Mannheim (ots)

Nachdem es auf der B38 in Fahrtrichtung Innenstadt kurz vor der Abfahrt zur Waldstraße zu einer Kollision zwischen einem LKW und einem Fußgänger kam, liegen nun erste Ermittlungsergebnisse zu dem Unfall vor. Ein 35-jähriger Mann versuchte zu Fuß von der dortigen Tankstelle kommend rechtswidrig die hier siebenspurige Fahrbahn zu überqueren. Als er auf der letzten Fahrspur angelangte, näherte sich dem Mann ein 63-jähriger LKW-Fahrer. Aufgrund der Dunkelheit und der dunklen Kleidung des Passanten erkannte der Fahrer des LKWs den Fußgänger zu spät und konnte trotz einer umgehend eingeleiteten Notbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Ein Streifenteam, welches zeitnah nach der Alarmierung an der Unfallstelle ankam, leitete unverzüglich Reanimationsmaßnahmen bei dem leblosen Verunfallten ein, welche diesem mitunter das Leben retteten. Durch den Aufprall erlitt der 35-Jährige schwerste Verletzungen und musste unter Begleitung eines Notarztes durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht jedoch nicht mehr. Da sich während der Unfallaufnahme Hinweise darauf ergaben, dass der 35-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Der LKW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, musste jedoch von einem Notfallseelsorger betreut und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr stadteinwärts auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Um 09:13 Uhr war die Unfallstelle schließlich geräumt. Es entstand ein Rückstau von mehr als zwei Kilometern.

Bereits am 05.11.2023 wurde der 35-Jährige Fußgänger an gleicher Örtlichkeit von einem Auto erfasst und verletzt ( wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5641931 ).

