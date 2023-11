Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: LKW missachtet Vorfahrt im Kreisverkehr und flüchtet - Zeugen gesucht

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen ereignete sich auf der L541 in einem Kreisverkehr ein Unfall, woraufhin sich der Unfallverursacher unerkannt von der Unfallstelle entfernte. Um kurz nach 08 Uhr befuhr ein 69-jähriger VW-Fahrer den dortigen Kreisverkehr, als plötzlich ein bisher unbekannter LKW-Fahrer oder eine Lkw-Fahrerin in den Kreisverkehr einfuhr, ohne die Vorfahrt des 69-Jährigen zu beachten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern bremste der Mann bis zum Stillstand ab. Der Lkw scherte jedoch so weit aus, dass dieser mit der Fahrzeugfront des VW kollidierte. Der oder die Unbekannte setzte die Weiterfahrt fort. Der VW-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Schaden an dem Pkw wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Weinheim hat nun die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, welche das Geschehen beobachten konnten und Hinweise zum Fahrer/zur Fahrerin geben können, sich unter der Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

