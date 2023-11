Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Größerer Polizeieinsatz in Mannheimer Innenstadt - Einsatz beendet

Mannheim (ots)

Am heutigen Vormittag ergaben sich Hinweise auf die Androhung einer schweren Straftat in der Mannheimer Innenstadt. Daraufhin wurden starke Kräfte zusammengezogen. Der Tatverdächtige konnte nach kurzer Zeit ermittelt und festgenommen werden. Der Einsatz wurde beendet. Weitere Informationen erfolgen in den nächsten Tagen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell