Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Reifen zerstochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Am Butenwall;

Tatzeit: zwischen 30.06.2023, 17.00 Uhr, und 01.07.2023, 18.00 Uhr;

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte am Wochenende in Bocholt einen geparkten Wagen. Die Täter zerstochen alle vier Reifen des Fahrzeugs. Das Geschehen spielte sich an der Straße Am Butenwall ab, wo das Auto auf einem Parkplatz stand. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell