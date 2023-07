Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Unfallzeuge blieb unbekannt

Borken-Gemen (ots)

Unfallort: Borken-Gemen, Otto-Hahn-Straße;

Unfallzeit: 26.06.2023;

Die Polizei sucht den unbekannten Zeugen eines Unfalls in Borken-Gemen. Dazu war es am 26.06.2023 auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Otto-Hahn-Straße gekommen. Ein Autofahrer war gegen eine Sperre geprallt und hatte sich entfernt. Der Zeuge hatte dies beobachtet und einen Zettel hinterlassen. Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts bittet das Verkehrskommissariat in Borken den Unbekannten um Kontaktaufnahme: Tel. (02861) 9000. (to)

