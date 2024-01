POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Großenkneten

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 04. Januar 2024, gegen 07:45 Uhr, in Nordenham haben zwei Pferde so schwere Verletzungen erlitten, dass sie eingeschläfert werden mussten. Ein Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Der 39-jährige Mann aus Butjadingen befuhr mit einem Kleinwagen die ...

mehr