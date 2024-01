Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Pferde nach Verkehrsunfall in Nordenham verendet +++ Pkw-Fahrer leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 04. Januar 2024, gegen 07:45 Uhr, in Nordenham haben zwei Pferde so schwere Verletzungen erlitten, dass sie eingeschläfert werden mussten. Ein Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Der 39-jährige Mann aus Butjadingen befuhr mit einem Kleinwagen die Butjadinger Straße in Richtung Abbehausen. Kurz hinter dem Stollhammer Kirchweg kreuzten zwei Pferde die Fahrbahn. Der 39-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Beide Tiere wurden so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort von einem Tierarzt eingeschläfert werden mussten. Der 39-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren und galt als leicht verletzt. Am Kleinwagen entstanden Schäden in Höhe von 5.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden. Die Butjadinger Straße war nach dem Unfall zwischen der Seefelder Straße und dem Stollhammer Kirchweg bis ungefähr 10:00 Uhr gesperrt.

