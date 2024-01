Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Fahrerin kommt in Großenkneten von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stillstand

Delmenhorst (ots)

Eine Frau ist am Mittwoch, 03. Januar 2024, gegen 15:15 Uhr, in Großenkneten mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Sie blieb unverletzt, an ihrem Fahrzeug entstanden aber erhebliche Schäden.

Die 83-Jährige aus Großenkneten befuhr mit einem Mazda die Straße "Ziegelhof" in Richtung Großenkneten. Ungefähr in Höhe des Schützenhofwegs geriet sie mit dem Pkw auf den aufgeweichten Grünstreifen und verlor die Kontrolle. Der Mazda kam nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen angrenzenden Graben und kam an einem Baum zum Stehen.

Am Pkw entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro.

