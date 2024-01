POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Fahrer auf der Autobahn 1 in Emstek händigt gefälschten Führerschein aus

Delmenhorst (ots) - Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln wurde am Montag, 01. Januar 2024, bei einem 21-Jährigen in Nordenham durchsucht. Im Rahmen von Personenkontrollen im Mittelweg in Nordenham stellten Beamte der Polizei Nordenham bei einem 26-Jährigen aus Nordenham 7,3 g Cannabis und bei einem 29-Jährigen aus Nordenham 5,7 g ...

mehr