POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Beschädigung von drei Fahrzeugen auf öffentlichem Parkplatz in Brake +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am Montag, 01. Januar 2024, gegen 13:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Lohne leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Zur Unfallzeit befuhr ein 73-jähriger Mann aus dem Sauerland mit einem Mini den mittleren von drei Fahrspuren der Autobahn 1 in ...

