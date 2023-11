Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Polizei Siegen-Wittgenstein: Durchsuchungseinsatz in Siegen: Zwei Personen vorläufig festgenommen - #polsiwi

Siegen (ots)

Die Polizei Siegen-Wittgenstein hat am frühen Freitagmorgen (17.11.2023) in Siegen Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt. Dabei sind ein 32-Jähriger und ein 33-Jähriger vorläufig festgenommen worden.

Der Einsatz basiert auf einem Ermittlungsverfahren gegen die beiden Personen wegen Erpressung und Bedrohung, das aktuell bei der Kriminalpolizei in Siegen geführt wird. Die Staatsanwaltschaft in Siegen hat im Zuge der Ermittlungen Durchsuchungsbeschlüsse beim Amtsgericht in Siegen erwirkt. Diese sind am Freitagmorgen (17.11.2023) gegen 6 Uhr vollstreckt worden.

Hierbei ist die Kreispolizeibehörde durch Spezialeinsatzkräfte unterstützt worden.

"Die Qualität der Delikte erforderte den Einsatz von Spezialeinheiten, um einen größtmöglichen Schutz für die Betroffenen, Unbeteiligte und Einsatzkräfte zu gewährleisten", so Polizeiführer Thomas Fürst.

Im Rahmen der Durchsuchungen sind Beweismittel aufgefunden und sichergestellt worden.

Bei dem Einsatz wurde einer der Festgenommenen im Rahmen einer Widerstandshandlung verletzt. Dieser wird derzeit behandelt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei sowie die Staatsanwaltschaft in Siegen geführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell