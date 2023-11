POL-SI: Einbrecher auf frischer Tat ertappt-#polsiwi

Siegen (ots) - Am Montagabend (13.11.2023) sind Polizeibeamte in die Allensteiner Straße in Siegen gerufen worden. Vor Ort war ein 18-Jähriger gegen 20 Uhr in eine Doppelgarage eingedrungen. Zudem gaben Zeugen an, dass er eine Waffe mit sich führte. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann vor Ort auf dem Boden liegend auffinden. Die Waffe, die neben dem ...

mehr