POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Pkw in Dötlingen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Brand eines Wohngebäudes Am 01.01.2024, um 00:17 Uhr, wird zunächst der Brand einer Hecke in der Salzendeicher Straße, in 26939 Großenmeer gemeldet. Das Feuer griff in der Folge zunächst auf ein angrenzendes Carport und sodann auf den Dachstuhl des Wohngebäudes über. Die Bewohner konnten sich eigenständig aus dem Gebäude retten. Ein Großaufgebot von umliegenden Freiwilligen Feuerwehren, ...

mehr