POL-DEL: Landkreis Wesermarsch - PK Brake

Delmenhorst (ots) - Entgegen der ersten Pressemitteilung vom 01.01.2024, von 12:03 Uhr. Die berichtete körperliche Auseinandersetzung in der Kneipe Slatterys, in Delmenhorst, fand nicht am 31.12.2023, sondern am 01.01.2024, um 04:34 Uhr, statt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch i.A. Schlimbach, KHK Telefon: 04221-1559116 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de ...

mehr