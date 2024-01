Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch - PK Brake

Delmenhorst (ots)

Unfall mit leichtverletzten Personen

Am Silversterabend, gegen 21:35 Uhr, befuhren eine 58-jährige Bernerin und eine 55-jährige Huderin jeweils mit ihren PKW die B212 in Berne in Fahrtrichtung Bookholzberg. Als sich die 55-jährige bereits im Überholvorgang befand, bog die davor fahrende Bernerin nach links ab, so dass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Infolgedessen geriet der PKW der Huderin in den Graben. Die Huderin, ihre Beifahrerin sowie die Bernerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

