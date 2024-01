POL-DEL: Landkreis Oldenburg - PK Wildeshausen

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Brand einer Gartenlaube

Am 01.01.2024 , um 01.04 Uhr, wird die Wildeshauser Feuerwehr zu einem Brand in die Wildeshauser Mittelstraße gerufen. Hier war eine auf dem Grundstück befindliche Gartenlaube in Brand geraten. Eigentümer waren zum Zeitpunkt der Brandentdeckung nicht zugegen. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 23 Kameraden vor Ort, konnten aber nicht mehr verhindern, dass die Gartenlaube vollständig niederbrannte. Eine Ausdehnung des Feuers konnte jedoch verhindert werden. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Die Brandermittlungen dauern an

