POL-DEL: Landkreis Wesermarsch - PK Nordenham

Sachbeschädigung / Zeugenaufruf

26954 Nordenham, Jahnstraße, Sonntag, den 31.12.2023, gegen 22.51 Uhr

Am Sonntag, den 31.12.2023, gegen 22.51 Uhr, geriet ein städtischer Mülleimer im Bereich der Straße An der Gate in Brand und wurde beschädigt. Offensichtlich hatten bisher unbekannte Täter Silvesterfeuerwerk in dem Mülleimer entzündet. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Eventuelle Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/26940 in Verbindung zu setzen.

