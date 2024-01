Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person auf der Autobahn 29 in Wardenburg +++ Hoher Sachschaden +++ Sperrung erforderlich

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am Mittwoch, 03. Januar 2024, gegen 14:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Wardenburg schwer verletzt. Eine weitere Person erlitt leichte Verletzungen. Es entstand hoher Sachschaden. Die Autobahn musste in Richtung Oldenburg gesperrt werden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 25-jähriger Mann aus Wilhelmshaven mit einem Opel den linken Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Oldenburg. Zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Wardenburg kam er mit dem Pkw nach rechts vom Fahrstreifen ab und kollidierte seitlich mit dem Sattelzug eines 39-jährigen Bremers. Nach diesem ersten Zusammenstoß kollidierte der Pkw mit der mittleren Schutzplanke und kam hier zum Stehen. Der Fahrer des Sattelzugs stoppte sein Gespann auf dem schmalen Seitenstreifen.

Der 25-jährige Pkw-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Fahrer des Sattelzugs galt als leicht verletzt und wurde vor Ort von einer weiteren Rettungswagenbesatzung versorgt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Sattelanhänger war ein Rad beschädigt, das auf der Autobahn gewechselt werden musste. Die entstandenen Schäden wurden auf ungefähr 20.000 Euro geschätzt.

Bis zum Abschluss der Rettungsmaßnahmen war die Richtungsfahrbahn Oldenburg voll gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Entsprechende Sperrmaßnahmen wurden von Angehörigen der Autobahnmeisterei Oldenburg übernommen. Die vollständige Freigabe der Fahrbahn erfolgte um 17:15 Uhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell