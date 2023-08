Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Benefizkonzert des Polizeiorchesters in der Klosterkirche Amelungsborn

Am Mittwoch, den 20.09.2023, findet ab 19:30 Uhr, ein Benefizkonzert des Polizeiorchesters in der Klosterkirche Amelungsborn in Negenborn statt.

Zum zweiten Mal wird das Polizeiorchester in der Klosterkirche auf Wunsch und Einladung des Abtes Herrn Eckhard Gorka auftreten. Der Chefdirigent und Leiter des Orchesters Thomas Boger hat für dieses Konzert ein abwechslungsreiches Musikprogramm zusammengestellt. Neben Musik von Johann Sebastian Bach wird auch zeitgenössische Musik erklingen. Zudem werden einige Musiker des Orchesters sich an diesem Abend als Solisten präsentieren. So wird u.a. das "Adagio" aus der 9. Symphonie von Dvorak und das bekannte "Hallelujah" von Leonard Cohen erklingen.

Am Ende des Konzertes wird um eine Spende für die Klosterstiftung Amelungsborn und den Kreispräventionsrat Holzminden gebeten.

