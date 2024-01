POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Elsfleth leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Eine Frau ist am Mittwoch, 03. Januar 2024, gegen 15:15 Uhr, in Großenkneten mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Sie blieb unverletzt, an ihrem Fahrzeug entstanden aber erhebliche Schäden. Die 83-Jährige aus Großenkneten befuhr mit einem Mazda die Straße "Ziegelhof" in Richtung ...

