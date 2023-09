Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Abermals Diebstahl von Baustelle in der Gustave-Fecht-Straße - Polizei sucht weiterhin Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 04.09.2023, kurz vor 04.00 Uhr, wurden vier unbekannte Männer bei der Tatausführung von einem Sicherheitsdienst gestört. Zuvor hatten sie auf der Baustelle in der Gustave-Fecht-Straße zwei Paletten mit 48 Eimern Edelputz entwendet. Auch wurde auf dem Gelände versucht von einem abgeschlossenen Raum einer weiteren Baufirma die Tür aus der Verankerung zu ziehen. Aufgefallen sind die vier Unbekannten dem Sicherheitsdienst als diese einen Zaun von einer großen Firma aufschnitten, um an dort abgelagertes Altmetall und Kupferkabel zu gelangen. Die vier Unbekannten konnten mit einem Kleintransporter und dem Diebesgut flüchten. An dem Kleintransporter sollen französische Kennzeichen angebracht gewesen sein. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

