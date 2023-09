Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Rollerfahrerin wird schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am frühen Montag, 04.09.2023 gegen 05:55 Uhr kam es in der Öflinger Straße in Wehr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 43-jährigen Autofahrer und einer 55-jährigen Rollerfahrerin. Der 43-Jährige befuhr die Öflinger Straße ortsauswärts. An der Einmündung zum Ortsteil Hölzle bog er nach links ab und kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit der entgegenkommenden Rollerfahrerin. Die Rollerfahrerin wurde durch die Kollision schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 6.000 Euro. Die Verkehrspolizei Waldshut ermittelt zu diesem Vorgang und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 07751 8963-0 oder beim örtlichen Revier in Bad Säckingen unter 07761 934-0 zu melden.

