Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 04.09.2023 ereignete sich in der Waldshuter Straße in Bad Säckingen im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 17:15 Uhr ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen stieß ein Fahrradfahrer mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto zusammen. Durch die Kollision entstand an dem Fahrzeug ein Schaden von rund 800 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang nicht. Beamte des Polizeireviers Bad Säckingen haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen sich unter der Rufnummer 07761 934-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell