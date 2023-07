Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Beim Frühstück bestohlen

Heidelberg (ots)

Eine unliebsame Überraschung erlebte am Sonntag ein Ehepaar aus Kirchheim. Am Morgen, gegen 8 Uhr, frühstückten sie zunächst gemütlich auf dem Balkon ihrer Erdgeschosswohnung in der Albert-Fritz-Straße. Als sie sich um kurz vor 9 Uhr wieder in die Innenräume begaben, bemerkten die Beiden, dass eine unbekannte Täterschaft unbemerkt über ein offen stehendes Fenster in die Wohnung eingestiegen war und aus dem Schlafzimmer Wertgegenstände entwendet hatte. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei leitete die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls ein.

