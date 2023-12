Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw contra Stadtbahn

Stuttgart-Möhringen (ots)

Mehrere Zehntausend Euro Schaden und eine Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagvormittag (16.12.2023) gegen 10.50 Uhr im Bereich der Rembrandt- Ecke Leinenweberstraße ereignet hat. Ein 59-jähriger Lenker eines Pkw Volvo befuhr die Rembrandtstraße in Richtung Vaihinger Straße, als er auf Höhe der Leinenweberstraße vermutlich ein Rotlicht missachtete und anschließend mit einer Stadtbahn der Linie U3 kollidierte, die in Richtung Stuttgart-Plieningen unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß prallte der Volvo noch gegen eine Ampelanlage, in der Stadtbahn wurde eine 65-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Bis zum Ende der Unfallaufnahme richtete die SSB einen Busersatzverkehr ein, es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen.

