POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Fahrer eines Kleintransporters verursacht Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Bakum und entfernt sich vom Unfallort +++ Kontrolle in Wildeshausen

Ein alkoholisierter Mann hat am Donnerstag, 04. Januar 2024, gegen 12:00 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte der Mann im Rahmen der Fahndung gestoppt werden.

Der 34-jährige Mann aus Unna befuhr mit einem Kleintransporter die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Nach einer Pause auf dem Parkplatz "Bakumer Wiesen" setzte er die Fahrt fort und wechselte beim Auffahren auf die Autobahn direkt vom Beschleunigungsstreifen auf den mittleren Fahrstreifen. Hier kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem Kleintransporter eines 50-Jährigen aus Trier.

Der 50-Jährige erlitt durch diesen Zusammenstoß leichte Verletzungen und brachte seinen Kleintransporter, der später abgeschleppt werden musste, auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der 34-jährige Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Hamburg fort, obwohl auch er leicht verletzt war.

Eine Zeugin beobachtete den Zusammenstoß, hielt an und fragte den 50-Jährigen und seinen 32-jährigen Mitfahrer nach deren Wohlergehen. Anschließend setzte sie die Fahrt fort und schloss in Höhe der Anschlussstelle Cloppenburg auf den Kleintransporter des Verursachers auf. Dieser war anhand der erheblichen Schäden, so fehlte unter anderem die Scheibe in der Fahrertür, gut zu erkennen. Die Zeugin verständigte die Polizei, die den 34-Jährigen auf einem Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle Wildeshausen-West kontrollierte. Der Mann roch nach Alkohol, war trotz mehrerer Versuche aber nicht in der Lage oder willens einen Atemalkoholtest durchzuführen.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Köperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich, seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Die entstandenen Schäden betrugen etwa 13.000 Euro.

