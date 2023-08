Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Betrunken zur Führerscheinabholung

Kandel (ots)

Freitagmorgen befuhr ein 18-jähriger Fahranfänger die A65 von Kandel kommend in Richtung Landau. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und beschädigte die Leitplanke. Während der Unfallaufnahme konnte der Unfallverursacher lediglich einen vorläufigen Nachweis der Fahrberechtigung vorzeigen. Er beabsichtigte zur Führerscheinstelle zu fahren, um sein Führerscheindokument abzuholen. Im Rahmen des Gespräches konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die vorläufige Fahrberechtigung sichergestellt. Auf der Dienststelle erfolgte die Blutentnahme. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Weiterhin wurde die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Der Beschuldigte wird sich vorerst mit der Abholung seines Führerscheindokumentes gedulden müssen.

