Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: BAB65 - Trunkenheitsfahrt

Neustadt/BAB65

Nachdem am Abend des 03. August gegen 22:30 Uhr im Verlauf der BAB65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug gemeldet wurde, das die Autobahn in sog. Schlangenlinien fuhr, konnte der 59-jährige Fahrer schließlich im Bereich der Anschlussstelle Neustadt-Süd kontrolliert werden. Grund für seine unsichere Fahrweise waren die vor Ort festgestellten 1,89 Promille Alkohol in seiner Atemluft. Seine Weiterfahrt war hiermit beendet, eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Konkret gefährdet wurde durch die Fahrweise des Mannes aus Karlsruhe nach ersten Erkenntnissen zwar niemand, seinen Führerschein ist er trotzdem erst einmal los, da dieser mit dem Ziel der Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt wurde.

